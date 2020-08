Concorso presidi, Azzolina si assume come preside? Sasso (Lega): c'è conflitto d'interessi

06 agosto 2020 a

"Prima la Azzolina assume insegnanti a cottimo che licenzierà in caso di lockdown, poi, sempre lei, avrebbe provveduto ad assumere... sè stessa come dirigente scolastico". Il deputato della Lega Rossano Sasso picchia durissimo sulla ministra della Scuola nel giorno in cui viene siglato il protocollo sicurezza sulle regole per il rientro a scuola. In data 4 agosto infatti, il Ministero ha autorizzato l`assunzione di ulteriori 450 dirigenti scolastici, vincitori del concorso bandito nel 2017, cui la stessa Azzolina aveva partecipato quando era parlamentare della commissione scuola ed istruzione della Camera. Concorso balzato agli onori delle cronache giudiziarie per le numerose irregolarità sulle quali stanno indagando diverse procure. Il Tar Lazio lo ha addirittura sospeso rinviando al Consiglio di Stato.

"Ci troviamo quindi di fronte ad uno spaventoso conflitto di interessi che il ministro deve chiarire immediatamente. Azzolina dica se lei rientra tra i destinatari del provvedimento che lei stessa ha autorizzato. Un ministro che si assume come preside di scuola non si era mai visto nella storia della Repubblica. Consenta l'accesso agli atti, se non ha nulla da nascondere e faccia chiarezza una volta per tutte su questo sfortunato concorso".