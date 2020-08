Scuola, firmato il protocollo con le regole: no classi pollaio e pranzo in aula

Valentina Conti 06 agosto 2020 a

Siglato il protocollo di sicurezza per il ritorno in classe a settembre. L’annuncio è arrivato dopo una riunione svolta all’alba tra i rappresentanti ministeriali (presente la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina) e le organizzazioni sindacali. Il documento è stato sottoscritto da tutti le organizzazioni, comprese quelle dei dirigenti scolastici, ad eccezione della Gilda che, come noto, ha interrotto le relazioni sindacali con il MI.

“Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette "pollaio", una battaglia che portò avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità”, ha rimarcato la Azzolina. A margine della firma, il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) Antonello Giannelli ha reiterato “la richiesta di chiarimenti urgentissimi in merito all’ipotesi in cui l’istituzione scolastica non abbia la disponibilità degli spazi e dei locali idonei per la didattica in presenza con la garanzia del metro lineare di distanza in contesto statico previsto dalle norme anticontagio”. “Come ho più volte ripetuto - ha ribadito Giannelli - il ricorso alla didattica a distanza necessita di una previsione normativa espressa”.