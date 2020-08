Giorgia Meloni, scarica di insulti dalla prof filantropa. Lei denuncia: contro di me tutto è consentito

03 agosto 2020 a

"Calva, brutta e cattiva". Giorgia Meloni sui social viene travolta dalla solita scarica di insulti ma stavolta è una rinomata professoressa, ex sindaca di sinistra, l'autrice del post di bodyshaming contro la leader di Fratelli d'Italia che denuncia e chiede: "Naturalmente se gli insulti sono contro Giorgia Meloni tutto è consentito e tollerabile, vero?". L'hater, che sarebbe anche vicepresidente di un'organizzazione filantropica, condivide la foto della Meloni durante il celebre discorso contro il premier Conte per la proroga contro lo stato di emergenza e la insulta.

"Mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un'organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e docente. Non mi interessano gli insulti sul piano fisico - spiega la Meloni - anche perché quando mi attaccano su quel lato significa che non hanno nulla da dire su quello politico, tuttavia leggere frasi del genere da figure che dovrebbero essere d'esempio e che magari dicono di essere in prima linea contro fenomeni come il sessismo o il body-shaming, lascia un po' delusi e perplessi".