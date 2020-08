Su Open Arms la bomba di Carlo Taormina: Salvini condannato e Renzi premier è il disegno della magistratura

01 agosto 2020 a

Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini nell'ambito del caso Open Arms apre a uno scenario inquietantissimo. A rivelarlo è Carlo Taormina, il famoso avvocato che su Twitter sgancia la bomba: "Salvini sarà condannato in primo grado e dovrà dimettersi da senatore come Berlusconi" annuncia Taormina. "Questo il disegno della sinistra e della magistratura. Matteo Renzi tornerà a Palazzo Chigi per essere ripagato dell’affossamento della Lega con l’invenzione di questo governo".