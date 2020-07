Veleni e raccolte firme contro i vertici, così il M5s va in frantumi

30 luglio 2020 a

Cinque Stelle in frantumi. A far scoppiare il Movimento è stata la partita per il rinnovo delle presidenze delle Commissioni, che ha lasciato dietro di sé strascichi velenosi nella maggioranza. Secondo quanto apprende l’Adnkornos, a Montecitorio sarebbe in corso una raccolta firme per chiedere un passo indietro al direttivo, responsabile, secondo i malpancisti, della gestione di una trattativa bollata come "fallimentare". Tra i promotori dell’iniziativa ci sarebbero i deputati Federica Dieni e Mattia Fantinati. In una chat interna però l’ex sottosegretario non tace e punta il dito contro i leader del gruppo: "Il direttivo di ora deve prendere atto delle cose sono successe e della sua incapacità di gestione e rappresentanza del gruppo!", attacca Fantinati.

La sua non è una voce isolata: sono molti i parlamentari che invocano le dimissioni del capogruppo Davide Crippa, del vice Riccardo Ricciardi e di tutto il direttivo. Ma nel mirino c’è anche il capo politico del Movimento, Vito Crimi. Sul piede di guerra l’ala "sovranista" che non ha mai digerito davvero l’alleanza col Pd e che fa capo, tra gli altri, a Raphael Raduzzi, ormai ex membro della Commissione Finanze, nella quale la fronda M5S ha provato a impedire fino all’ultimo l’elezione di Luigi Marattin (Iv) alla presidenza. Provano a mediare, invece, deputati come Michele Gubitosa e Luigi Iovino, i quali vorrebbero evitare rese dei conti. Questa sera è prevista una nuova assemblea di gruppo - sulla piattaforma web Zoom - che si preannuncia come l’ennesimo sfogatoio contro i vertici. Intanto si registrano le dimissioni di Leonardo Donno da capogruppo in Commissione Bilancio e di Davide Tripiedi da vicepresidente della Commissione Lavoro. In un messaggio indirizzato al direttivo, Donno lamenta lo "scarso coinvolgimento del gruppo parlamentare", definendo "discutibile l’imposizione di uno ’spostamento tattico"di colleghi che non condividevano alcune scelte.