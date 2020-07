Calenda pizzica la Azzolina: ha saltato la fila in aeroporto. Casta volante, lo scontro decolla

13 luglio 2020 a

a

a

La casta si vede in aeroporto. A puntare il dito contro la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è il leader di Azione, l'ex ministro Carlo Calenda. Testimone, a suo dire, di come i grillini paladini dell'anti-casta siano in realtà sensibili ai privilegi. Secondo Calenda infatti la Azzolina domenica sera era in aeroporto e ha visto la Azzolina saltare la fila e imbarcarsi in aereo. "Sono stato al Governo 5 anni. Mai, dicasi mai, sono salito su un aereo prima dell’inizio dell’imbarco saltando file e check in come ho visto fare stasera alla Ministra Azzolina. Ma si sa, noi delle élite siamo antiquati nei comportamenti", scrive l'ex ministro scatenando il tifo degli utenti di Twitter. E la smentita piccata della stessa Azzolina: "Che pena questo commento. Volo in economy, non salto le file, non salto il check-in (non è possibile saltarlo), salgo sull’aereo secondo le disposizioni della scorta: stasera per prima, due giorni fa per ultima", la risposta della ministra.

Vabe', finita qui? Neanche per sogno. Calenda rintuzza: "Ho fatto il ministro, con la scorta. Aspetti con loro e sali per ultima. Oppure fai la fila con loro che vigilano. Avete fatto la predica a mezza Italia su queste cose. Consenti che ti vengano ricordate quando ve ne dimenticate, come regolarmente accade, da Ministri". Si vola alto.