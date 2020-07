Alluvione democratica. Se il sindaco è di sinistra l'allagamento è assicurato

Esonda il Seveso, Milano sott'acqua. Vacilla così il mito della buona amministrazione di Sala

Francesca Mariani 25 luglio 2020 a

C’è una scarsa, scarsissima corrispondenza d’amorosi sensi fra il Pd e le alluvioni. Sarà che, quantomeno per la lunga tradizione, i Dem governano una discreta fetta dei poco più di 7.900 Comuni italiani - una serie di studi, anche sul decennio passato, accreditano al centrosinistra circa 1.100 Comuni con oltre il 50% a monocolore Pd contro i 571 al centrodestra e il resto a liste civiche - fatto sta che le città da loro governate fin troppo frequentemente finiscono sott’acqua. E, purtroppo, in alcuni casi anche con tragiche conseguenze.

Il caso di Milano dove per l’ennesima volta è esondato il Seveso - almeno un paio di volte l’anno da decenni - è solo l’ultimo di una lunga serie. Sicuramente non aiuta il clima che sta assumendo, anno dopo anno, più la conformazione di quello tropicale che quello di tipo mediterraneo: piogge violente e rapide che mandano in tilt i sistemi fognari si susseguono con sempre maggiore frequenza e maggiore violenza.

Ma a parte Milano di ieri, pochissimi giorni fa è toccato a Palermo dove dal 2012 governa il Pd Leoluca Orlando. Il 15 luglio la pioggia colpisce il quartiere Baida, posto in collina. Da lì, l’acqua scende a valle finendo per allagare addirittura la Circonvallazione: sono sotto gli occhi di tutti le immagini allucinanti di macchine totalmente inghiottite dalle acque...