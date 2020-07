Che dice la Castelli. Ristoratori contro il viceministro

18 luglio 2020 a

Dopo le parole pronunciate dal viceministro Castelli nel corso del Tg Post, i ristoratori prendono posizione e chiedono le dimissioni del viceministro. Tra loro anche Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e proprietario del ristorante più antico di Roma.

"Ascoltare il viceministro Laura Castelli consigliare ai ristoratori, me compreso, di cambiare mestiere lascia increduli e genera rabbia in ognuno di noi. Sorprende la superficialità dell'approccio ad un tema così drammatico, che ricordo alla "ignorante" rappresentante del Governo, riguarda non pochi ristoratori ma migliaia di posti di lavoro legati all'enorme filiera della ristorazione: cuochi, camerieri, commercianti, agricoltori, artigiani, etc. dovrebbero tutti cambiare mestiere solo perché un Governo di incapaci si arrende davanti alla crisi del settore e con una presunzione inaccettabile resta sordo alle proposte concrete per affrontare questa problematica. No viceministro Castelli, io non cambio mestiere, lo cambi lei così da regalarci almeno una speranza". Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e proprietario del ristorante più antico di Roma.