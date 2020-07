Tra Pd e Italia viva volano stracci. Insulti alla Morani, scatta la rissa social

13 luglio 2020 a

Il derby tra Pd e Italia viva finisce a insulti. A lanciare il sasso due giorni fa è stata Alessia Morani, sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico del Pd, che ha pubblicato gli screenshot di alcuni commenti offensivi lanciati sui social da sostenitori di Italia viva. "Credo che abbia un problema. Non con me, sia chiaro, ma con il rispetto per le persone e l’educazione. Si possono avere idee e opinioni diverse ma questi comportamenti sono davvero preoccupanti oltre che imbarazzanti", scrive la Morani mostrando i post su cui viene definita "testa di c...", "falsificatrice seriale" e via dicendo. Il motivo del contendere è l'assegno unico per i figli su cui la Morani prova a mettere il cappello mentre i renziani ne rivendicano la paternità.

A cavalcare la polemica è Andrea Orlando, quasi che i commenti fuori le righe di qualche utente dei social facciano parte di una strategia. "Gli insulti e le aggressioni ad AlessiaMorani dei simpatizzanti di Italia Viva sono inaccettabili. Spero che i dirigenti di quella forza politica la cui sensibilità riguardo alla civiltà del confronto politico sono note, prenderanno subito le distanze", scrive l'ex ministro dem.

Ma sotto i post della Morani e di Orlando la vicenda è tutt'altro che chiusa. "Saremo anche in pochi a votare per Italia viva, ma ci vuole un gran coraggio a prendere come esempio n.2 post per dire che tutto l’elettorato di Italia viva non abbia rispetto per le persone ed educazione. Quanto tempo ha trascorso per individuare questi due commenti?", si legge. E ancora: "Non mi pare siano pagine di Iv ufficiali e comunque lei ha detto delle falsità e lo sa bene, è una proposta della Ministra Elena Bonetti. Dovrebbe chiedere scusa sia per avere spacciato la proposta della Ministra come vostra e per aver addebitato ad IV le frasi postate".

Inoltre c'è che sottolinea che uno degli utenti dei commenti che hanno fatto infuriare la Morani è Enzo Puro, un attivista in passato a cui lo stesso Matteo Renzi aveva dato un like scrivendo uno di noi dopo un attacco a Corrado Formigli.