Bloccano i voli ma non gli scafisti. Così Giorgia Meloni spiana Conte

Il governo Conte blocca i voli in arrivo in Italia ma non riesce a fermare gli scafisti. Nelle ultime ore, infatti, sono ben 600 gli immigrati sbarcati a Lampedusa come se nulla fosse. Per questo la leader di Fratelli d'Italia chiede a gran voce l'utilizzo del blocco navale contro gli scafisti.

"Raffica di sbarchi a Lampedusa: più di 600 immigrati arrivati in poche ore. Bloccano i voli da alcune nazioni estere ma poi chiunque può entrare illegalmente in Italia pagando gli scafisti. Se fosse stato attuato il blocco navale che Fratelli d'Italia chiede da tempo, oggi avremmo potuto garantire una maggiore sicurezza per tutti e messo fine a un business che non conosce crisi".