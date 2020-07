L'Italia blocca i voli ma il ministro Speranza non sa da dove

09 luglio 2020 a

a

a

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato, sentiti i ministri degli Esteri, dell’Interno e dei Trasporti, un’ordinanza che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o sono transitati in 13 Paesi a rischio. Si ratta di: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. «Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria», informa il ministero, «sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati».

Peccato, però, che il ministro Speranza abbia postato su Facebook una versione del nome dei Paesi tutta da ridere. In una prima versione Bahrein era scritto "Baharian" e la Macedonia del Nord è diventata semplicemente "Macedonia". Poi qualcuno deve averglielo detto e i primi due errori sono stati corretti. Quello che resta è Schengen che per il nostro ministro della Salute è ancora un imprecisato "Shenghen". Sarà ma forse qui qualcuno farebbe meglio a ripassare prima dell'inizio delle scuole...