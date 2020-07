Inchiesta Senese, parla Monica Cirinnà: "Mio fratello? Ho provato a metterlo sulla giusta via"

07 luglio 2020 a

A finire in carcere nell'operazione "Affari di famiglia" che ha colpito la famiglia Senese e la camorra attiva a Roma è finito in carcere anche Claudio Cirinnà, fratello della senatrice del Pd Monica Cirinnà. "Apprendo con amarezza e dolore da notizie di agenzia che mio fratello sarebbe coinvolto in un’inchiesta giudiziaria. So pochissimo della sua vita travagliata, benché abbia sempre cercato di aiutarlo a mettere sulla giusta via la propria esistenza. Il fatto che avesse accolto in casa nostro padre novantenne mi aveva fatto sperare in un ravvedimento. Se così non fosse ne sarei addolorata e profondamente delusa", spiega la parlamentare dem in una nota pubblicata sul web.

Camorra a Roma, arrestato anche il fratello della Cirinnà del Pd

"Mi auguro che la sua posizione venga chiarita al più presto. Per mi riguarda considero la responsabilità penale personale, così come personale è il dolore che provo in questo momento. Chiedo pertanto che venga rispettato assieme all’intimità della mia famiglia", scrive sul suo sito la Cirinnà.