Governo da trivial pursuit. Giorgia Meloni ridicolizza Conte

04 luglio 2020 a

a

a

«Con i nomi dei decreti ci si gioca al trivial pursuit ma se andate a guardare dentro non hanno nulla...dl rilancio ma quale rilancio!». Così la leader di Fdi Giorgia Meloni dal palco della manifestazione del centrodestra a piazza del Popolo.

Poi la stoccata sui migranti. «L’unica attività che si rimette in moto con il Dl rilancio economico è quella degli scafisti - attacca la Meloni - Ma non con noi, con noi si rispettano i confini e si fa il blocco navale. Se i cittadini vogliono fermare l’invasione, l’invasione si deve fermare, anche contro quella magistratura che non fa il bene della democrazia».

Infine l'accusa contro chi non voleva la manifestazione di piazza del Popolo: «Hanno fatto di tutto per evitarci questa manifestazione. Ma il rischio di contagio quando Conte fa le sue passerelle non c’è, se si manifesta contro il governo sì».