Claudio Durigon: "Sul lavoro Conte ha fallito"

La materia lavoro la mastica bene e non tanto perché è stato sottosegretario al Lavoro nel governo gialloverde, ma perché da buon sindacalista e da sempre responsabile del dipartimento lavoro della Lega, il deputato Claudio Durigon, conosce quelle politiche e misure pragmatiche che servono per arrivare al cuore del problema. Non a caso parla di «pregiudizi» da parte della ministra Catalfo nel confrontarsi soprattutto con le opposizioni e che non fanno altro che alimentare sempre più i disagi ai cittadini.

Onorevole Durigon, è arrivato il giorno della piazza.

«E sì. Andiamo in piazza per dimostrare che il centrodestra è unito per mandare a casa questo governo che purtroppo non ha dato, e non continua a dare, risposte adeguate a questa drammatica fase che stiamo vivendo. Un governo che sta bloccando letteralmente il Paese e del quale emerge la sua totale inadeguatezza».

Il governo continua a sfornare decreti e misure, ma di rilancio del lavoro non c'è traccia.

«Sul lavoro, siamo di fronte a un ministro che ha dato soltanto risposte assistenzialistiche. In altri termini, soldi spesi male e con tempistiche sbagliate. Invece oggi, serve, ad esempio, un vero abbattimento del costo del lavoro, delle tasse e quindi dare una strategia futura al lavoratore che in questo caso, purtroppo non ha».

Finita l’estate?

«È evidente a tutti la crescita del disagio sociale. Se si va in giro per i Comuni i sindaci hanno difficoltà a dare risposte ai propri cittadini. Per non parlare che ancora centinaia di migliaia di lavoratori non hanno avuto la...

