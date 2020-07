"Disgustoso". Matteo Salvini polverizza i magistrati sul caso Berlusconi

01 luglio 2020 a

Matteo Salvini ci va giù pesante e prende di mira magistrati e magistratura. «Leggere oggi di condanne politiche è disgustoso. In qualsiasi Paese al mondo se uscisse un audio in cui si dice che un ex Presidente del Consiglio è stato condannato per scelta politica ci sarebbe una rivoluzione nei tribunali. In Italia solo cinque righe..». Così il leader della Lega Matteo Salvini ospite a Coffee Break su La7 è tornato a parlare del caso Berlusconi e dell'audio del magistrato Amedeo Franco sul processo Mediaset.

Poi un riferimento anche alla riforma della magistratura. "Separazione delle carriere e diversa formazione dei magistrati - ha proseguito Salvini - Ma la riforma della magistratura deve essere fatta con i magistrati e non contro i magistrati. Ma il ministro Bonafede non ha le idee molto chiare".