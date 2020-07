Conte: "Sul Dl Semplificazioni stiamo lavorando. I numeri al Senato ci sono sempre stati e ci sono ancora"

Il premier al question time alla Camera ostenta ottimismo malgrado gli addii nel M5S e gli scontri interni alla maggioranza

Pierpaolo La Rosa 01 luglio 2020 a

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ostenta tranquillità, parlando con i cronisti al termine del premier question time a Montecitorio. Malgrado la maggioranza stia perdendo pezzi a palazzo Madama, dove i numeri sono davvero risicati, il capo dell’esecutivo osserva: “Non mi fa piacere, è ovvio, ma i numeri ci sono ancora e ci sono stati. Confido sul senso di responsabilità, stiamo attraversando una fase delicatissima". Non manca una stilettata nei confronti di Matteo Salvini che ha annunciato nuovi ingressi nella Lega dal Movimento 5 Stelle: “Francamente”, le parole di Conte, “la mia preoccupazione non è l'attività che fanno gli altri per acquisire altri parlamentari. Non credo che questo sia il messaggio, che questa sia la mission della politica, soprattutto del confronto parlamentare”. L’inquilino di palazzo Chigi sottolinea, inoltre, che si sta lavorando “molto intensamente” al decreto Semplificazioni - oggetto di gioie e soprattutto dolori nelle ultime ore per la maggioranza - e ritiene giusto il coinvolgimento di tutte le forze politiche che sostengono il governo. “Una riforma indispensabile per modernizzare il Paese”, l’aveva definita così nel suo intervento nell’emiciclo della Camera. Quanto, poi, al Meccanismo europeo di stabilità, il premier afferma di “non temere mai” eventuali risoluzioni del Parlamento e nega con forza atteggiamenti dilatori: “Il mio non è attendismo - dice - è chiarezza di linea, di fini e di obiettivi”. Infine, la questione dell’ex Ilva di Taranto: “La trattativa continua, stiamo valutando l’intervento pubblico”, il messaggio lanciato da Conte sempre nel corso dell’odierno question time. Un presidente del Consiglio a tutto campo, dunque. Basterà per dissipare le nubi che avvolgono la maggioranza?