Matteo Salvini e Francesca Verdini innamorati pazzi. Così fanno i piccioncini su Instagram

Va a gonfie vele la relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. A testimoniarlo anche i messaggi d'amore sui social del leader leghista, innamorato pazzo dell'attrice figlia di Denis Verdini. Francesca ha postato una foto in cui appare baciata dal sole a bordo piscina con il commento: "In via dei matti, numero 0". E Matteo coglie subito l'assist musicale: "Ma era bella, bella davvero...", completando così la citazione della canzone per bambini "La casa" portata al successo da Sergio Endrigo. Lei va in solluchero e replica con un "Amore mio grande" e giù coi cuoricini. Love is in the air. E sui social.