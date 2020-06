I dati sugli sbarchi che inchiodano Pd-M5s. Salvini: e c'è stato pure il lockdown...

29 giugno 2020 a

a

a

Sbarchi quasi triplicati rispetto a un anno fa. Matteo Salvini rilancia i dati del Viminale, che guidava nel governo gialloverde, sulla situazione degli arrivi dei migranti sulle coste italiane. "Dfferenza tra governo con la Lega e governo attuale, periodo 1 gennaio-26 giugno: sbarchi aumentati del 162% (e sono inclusi i tre mesi di lockdown!)", scrive il leader della Lega su Facebook.

"Le chiacchiere stanno a zero, parlano i dati ufficiali", scrive Salvini che chiama a raccolta il suo popolo contro l'attuale governo Pd-M5s. "Sabato 4 e domenica 5 luglio in oltre 1.000 piazze italiane aspetto anche la vostra firma per dire STOP sanatorie, STOP abolizione decreti sicurezza, #StopClandestini", scive il leghista.