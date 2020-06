Roberto Saviano senza vergogna, per lui la polveriera di Mondragone è colpa di Matteo Salvini

29 giugno 2020 a

Per Roberto Saviano la colpa della polveriera di Mondragone è di Matteo Salvini. Anche se al governo, a cui spetta la gestione dell'ordine pubblico, ci sono Pd e 5Stelle. E il presidente della Regione Campania è il dem Vincenzo De Luca. In occasione della visita del leader della Lega nella cittadina Campania dove il focolaio del coronavirsu si sovrappone a uno scontro sociale in atto da tempo lo scrittore mito della sinistra ha pubblicato un video dove ricalca la sua solita retorica.

"Ma cosa va a fare Salvini a Mondragone? Citofonerà agli abitanti delle palazzine ex Cirio e dirà: lo so che in questa casa abita un positivo al virus? Andrà a dire che la Lega, che la sua Lega, avrebbe impedito quel nuovo focolaio? Beh, a oggi non abbiamo prova che questo sia vero, ma piuttosto abbiamo evidenza del contrario", dice lo scrittore col ditino alzato, arrivando a scrivere di suo pugno il discorso che il senatore leghista dovrebbe fare ai cittadini esasperati. "Salvini a Mondragone dovrebbe dire solo questo: perdonatemi. Perdonatemi per come ho gestito l'emergenza migranti, per come vi ho messi gli uni contro gli altri solo per mio tornaconto personale. Perdonatemi per non avervi spiegato che se gli immigrati sono senza diritti e senza contratti, il mercato del lavoro sarà iniquo anche per voi perché se ci sono persone costrette a lavorare in condizioni disumane per 2 euro all’ora, chi sarà disposto a pagare il giusto? Perdonatemi per aver sempre cercato un nemico per legittimare la mia esistenza in politica; prima eravate voi meridionali, poi però mi è servita la vostra rabbia che si è trasformata in voti e quindi ho creato un nuovo nemico che potesse essere mio ma anche vostro: lo straniero. Perdonatemi per aver messo me stesso e le mie ambizioni politiche, davanti a tutto, finanche alla sicurezza e alla salute degli italiani. Eh sì, perché il virus dilaga dove mancano diritti e chi blocca diritti ne è responsabile".

Peccato i destinatari della reprimenda andrebbero trovati tra quelli che la pensano come Saviano. E infatti tanti sui social replicano stizziti all'ennesimo j'accuse dell'autore di Gomorra: "Trovo ridicolo attaccarlo a priori... fosse di sinistra immagino che si troverebbero mille scuse per legittimare il suo operato... Mi viene da ridere"; "Ecco bravo, parla. Che solo quello sai fare: le chiacchiere. P. S."; "In questo momento governa la Sinistra, prendersela con l'opposizione (finta) non è un comportamento fascista?", alcuni dei commenti al post boomerang di Saviano.