Meloni: il dialogo di Conte? Spartirsi nei palazzi i brandelli d'Italia

Giorgia Meloni torna duramente sul decreto Rilancio del governo Conte. "Le forze di maggioranza ci fanno sapere che se Fratelli d’Italia smette di essere così dura contro la mangiatoia nella quale il Governo ha trasformato il decreto Rilancio - dice la Meloni - potrebbero accogliere qualche nostro emendamento per indicare noi a chi far arrivare un bel po’ di soldi. È questo il famoso “dialogo con le opposizioni” di cui parla continuamente Conte? Spartirsi nei palazzi i brandelli d’Italia mentre le imprese sono in ginocchio e le famiglie alla disperazione? Fratelli d’Italia non si presta a questo schifo".

La Meloni poi passa a indicare la strada: "Le nostre proposte sono semplici: via tutte le marchette dal decreto e concentrare tutte le risorse in poche misure per sostenere le imprese, difendere i posti di lavoro e aiutare le famiglie in difficoltà. Sembrerebbe che il Governo sia disposto a concedere marchette discrezionali ai partiti per un miliardo di euro, così da comprarsi la complicità del Parlamento. Suggerisco di spendere quei soldi per dare seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale e raddoppiare le pensioni di invalidità già nel decreto Rilancio. E mi appello perché tutte le forze di centrodestra rispediscano al mittente queste vergognose proposte della maggioranza".