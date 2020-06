Giorgia Meloni svergogna Conte e Gualtieri: ecco tutte le vostre marchette

25 giugno 2020 a

Giorgia Meloni ci va giù pesante. E affonda Conte e Gualtieri sul decreto rilancio. Marchette, consulenze, viaggi e bonus. Tutti sperperi che la leader di Fratelli d'Italia vuole eliminare al più presto. Senza spalleggiare la propaganda di governo.

La Meloni smaschera il bluff di Conte: "Finora non ci è arrivato alcun invito"

"Ieri in Commissione Bilancio Fratelli d'Italia ha chiesto al Ministro Gualtieri di togliere tutti gli sprechi e le marchette dal decreto Rilancio, perché non è il momento di sprecare risorse pubbliche in cose inutili. Ci ha risposto che facciamo propaganda. Perché secondo lui sono cose utili anche (tra le tante): 11 milioni per i viaggi all’Expo di Dubai, 2,4 milioni di consulenze a Patuanelli, assunzioni pubbliche senza prove scritte, 140 milioni di bonus monopattini, sanatoria clandestini, milioni per la creazione di nuove fondazioni a gestione privata ma con le poltrone spartite dalla politica, ecc ecc. Fratelli d’Italia è disponibile al dialogo, se c’è da parlare di cose serie per famiglie e imprese, ma non saremo complici della vergognosa mangiatoia apparecchiata dal Governo con il decreto Rilancio".