ZOOM! PiU' POVERI

Premier, ministri e manager impazziti per il lavoro a distanza. Che senza un piano distruggerà Roma e l'Italia

Franco Bechis 23 giugno 2020 a

Sostiene il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che «Dovremo pensare innanzitutto su misure volte a favorire la rimodulazione dell’orario di lavoro, anche in vista di un ricorso sempre più insistito allo smart working, che è destinato a trasformare tempi, spazi e relazioni di lavoro». La sua ministra della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, ha annunciato la proroga del lavoro da casa (“smart working” appunto, o “lavoro agile” come si dice in italiano) dal 31 luglio al prossimo 31 dicembre, aggiungendo che l’intenzione però è «arrivare a regime a garantirlo per il 30% del personale ove sia compatibile con il tipo di mansione che si svolge. Bisogna provare ad entrare nell’ottica di una nuova modalità che si basa sul risultato e non tanto sulla presenza fisica». Anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, è soddisfatta del lavoro agile dei suoi dipendenti comunali ed è intenzionata a prorogarlo e in parte a renderlo stabile...