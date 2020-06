Disgustati generali

Dopo nove giorni di fuffa, la passerella del premier termina in un tripudio di vip, cantanti e solenni promesse. Ora si potrebbe mettere a lavorare?

Marco Gorra 22 giugno 2020 a

a

a

Quando spuntò fuori il memoriale Moro, Cuore fece una delle copertine più belle di sempre. Occhiello: «Cinquecento pagine per dire che la Dc fa schifo»; titolo: «Bastava una cartolina». Ecco, a vedere la conclusione della maratona di fuffa messa in piedi da Giuseppe Conte con la pomposa denominazione di «Stati generali» e a constatare lo scarto tra la vastità degli annunci e la modestia dei risultati concreti, veniva da pensare che, in luogo del mega-evento spalmato su nove giorni nove, la citata cartolina sarebbe probabilmente bastata e avanzata. Ma tant’è. Passerella doveva essere e passerella è stata. Culminata nel gran finale di ieri, coi vip e i cantanti e gli attori e la bellezza e la resilienza e il genio italico e gli alberi da piantare e tutta la panoplia di bubbole altisonanti che è obbligatorio declamare in situazioni...

L'ARTICOLO INTEGRALE IN EDICOLA