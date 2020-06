Il centrodestra prenota Piazza del Popolo il 4 luglio per l'avviso di sfratto a Conte

20 giugno 2020 a

«Il 4 luglio il centrodestra lavora a una manifestazione in piazza del Popolo a Roma, senza simboli di partito ma con un palco, immaginando di portare un numero di persone coerente con la necessità di distanziamento». È quanto si apprende da fonti Lega.

Da tempo si susseguono annunci sulla manifestazione, Salvini e Meloni aveva lanciato l'idea del 2 giugno, poi Fratelli d'Italia voleva organizzare un suo evento, adesso finalmente le forze politiche di centrodestra avrebbero trovato un accordo per manifestare tutti insieme contro il governo Conte: appuntamento sabato 4 luglio in una delle piazza simboliche della Capitale.

Sfumata nel frattempo l'ipotesi di organizzare la manifestazione al Circo Massimo: l’antico circo romano è destinato infatti, in quei giorni, a ospitare la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma.

L'accordo su data e location è un buon segnale di unità della coalizione, quando non sono ancora state trovate le intese per le candidature alle prossime elezioni regionali, con le prossime mosse di Forza Italia da valutare.

Sul fronte della Lega, di sicuro, si è già al lavoro per organizzare i gazebo per firmare lo "stop alle cartelle esattoriali", mentre in tante città del Paese, da nord a sud, si darà vita a banchetti per il tesseramento per la "Lega-per Salvini premier".