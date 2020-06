De Luca senza freni contro Salvini: "Cafone e somaro dal fondoschiena usurato"

19 giugno 2020 a

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attacca il leader della Lega Matteo Salvini definendolo in un video "cafone politico" che "ha dimostrato di essere tre volte somaro". "Un somaro che ha ripreso a ragliare".

Rispondendo indirettamente, senza mai nominarlo, alle dichiarazioni di Salvini sui festeggiamenti dei tifosi del Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia, De Luca ha detto che "se uno organizza il 2 giugno a Roma una manifestazione in violazione di tutte le norme anti assembramento, e non è un giovane tifoso ma un segretario di un partito, se organizza quella manifestazione in totale disprezzo delle norme di sicurezza insieme con la Vispa Teresa e poi si permette di aprire bocca, vuol dire che questo esponente politico ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usurato. Secondo motivo di ciucciaria, direbbe Eduardo De Filippo, si fa un assembramento notturno e l’equino domanda al presidente della Regione: ’Che dici?’ È giusto ricordare a questo somaro geneticamente puro che l’obbligo di garantire il rispetto delle norme nazionali riguarda il Ministero dell’Interno e il prefetto, il presidente della Regione non c’entra niente".