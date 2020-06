Napoli pazza di gioia, Oms all'attacco. Salvini stuzzica De Luca: e i lanciafiamme?

18 giugno 2020 a

a

a

Folla in delirio a Napoli e polemiche dopo la vittoria della Coppa Italia conquistata ieri dai partenopei, che hanno trionfato ai calci di rigore (4-2) superando la Juventus dell’ex Maurizio Sarri. Le immagini della festa azzurra, con migliaia di tifosi scesi nelle strade e nelle piazze del capoluogo campano, hanno fatto il giro del mondo, ma non tutti le hanno accolte con gioia. "Sciagurati! - ha commentato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità OMS, ai microfoni di Agorà - In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a

Napoli, dove il governatore e il sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove".

Guerra lamenta in particolare la mancata osservanza delle regole del distanziamento sociale. "Fa male vedere queste immagini - ha dichiarato -. Ricordo quanto ha contato la partita dell’Atalanta, all’inizio dell’epidemia in Lombardia, nella diffusione dei contagi. Non vorrei che si ripetesse proprio ora che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte del Figc per non limitare del tutto il gioco del calcio, come da scienza e coscienza medica sarebbe suggerito".

Inno sbagliato e grafiche flop, rivolta social per la finale di Coppa Italia

Il leader della Lega Matteo Salvini ha sottolineato il paradosso di ieri sera: "Stadio vuoto e piazze di Napoli piene? Le due cose non vanno d’accordo. Sono contento per Rino Gattuso, perché ci mette l’anima e il cuore, ma la salute viene prima di tutto. Prima si torna a una vita quasi normale usando la testa e meglio è. Mi domando dove fosse il signor De Luca che era pronto a utilizzare lanciafiamme contro i milanesi e contro chi andava in giro", commenta Salvinini con Mattino Cinque: "Sicuramente per qualcuno di sinistra la responsabilità è mia - ha scherzato Salvini in collegamentocon il programma di Canale 5 - ma lì dipende dal Comune, dalla Regione e dal ministero dell’Interno. C’erano migliaia di persone, sono contento per loro, però poi non possono condannare a morte Salvini per un selfie in Sicilia".

Mario Adinolfi sbrocca con Sergio Sylvestre: fomenti la rivolta, ridacce i soldi

Non risponde alle polemiche, per ora, il governatore De Luca. E neanche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Ieri sera ha vinto il contagio della felicità", ha detto a Coffee Break su La7.