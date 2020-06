Salvini attacca De Luca: dov'è il lanciafiamme? E lui: somaro!

Angela Di Pietro 18 giugno 2020 a

a

a

Inarrestabile De Luca. Ai 900.000 e passa followers del sito Facebook "Campania sicura", il governatore della regione patria di Totò e Massimo Troisi da del "somaro" a Matteo Salvini, colpevole di aver criticato aspramente i festeggiamenti-assembramenti organizzati dai napoletani in occasione della vittoria del capoluogo campano sulla Juventus nella finale di Coppa Italia.

Il leader della Lega se l'e' cercata. Rispetto alla allegra caciara partenopea si era rivolto direttamente al presidente della Regione. "Dove era quello che invocava i bazooka contro i covidiots?" si è chiesto Salvini, chiamando in causa anche il sindaco De Magistris ed il ministro dell'Interno. Non solo: il politico del Carroccio si era lamentato del fatto che a lui erano state "fatte le pulci" per non aver rispettato la distanza regolamentare disposta dal Governo. Vincenzo De Luca, comunicatore superstar della pandemia da covid19, l'uomo che ha dato del "fratacchione" a Fabio Fazio e che ha rilasciato in questi mesi (parole di Renzo Arbore) l'eloquio barocco di un principe del foro, non ha perso tempo ed ha risposto alle critiche di Salvini con la consueta verve. "Risponderò domani e con calma ad un somaro geneticamente puro" ha scritto su Facebook, aggiungendo l'elogio a Rino Gattuso, "un catenaccio strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari e produrre un godimento di tara intensita".