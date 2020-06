Che Tempo Che fa, Fabio Fazio si mette nelle mani di Travaglio e sfida la Rai: cacciatemi

19 giugno 2020 a

a

a

Fabio Fazio si mette nella mani di Marco Travaglio e da lì sfida la Rai: "Cacciatemi" dice il conduttore di Che Tempo Che fa. In un'intervista esclusiva al Fatto Quotidiano lancia così il suo appello alla tv pubblica: "Basta farmi la guerra. Non mi vuole? La Rai lo dica. "C'è nuvolo che chiama tempesta dalle stanze della trasmissione televisiva condotta da Fazio" scrive Il Fatto nell'articolo firmato da Marco Travaglio e Alessandro Ferrucci che riporta lo sfogo del presentatore: "Adesso basta: parlo poco, ogni due anni, ma la norma anti-Fazio approvata dal Cda mi obbliga a dire la mia". Se la prende anche con Matteo Salvini: spiega di aver paura per gli attacchi e per i suoi seguaci e rivela che la Rai non lo ha mai difeso. "Voglio essere trattato da professionista che lavora in Rai. La piantate o mi cacciate. Ho un contratto ancora per un anno e sto lavorando a un nuovo progetto per Rai3: una storia agiografica della tv per il 2021-’22. Ma non è scontato il prolungamento del contratto oltre la scadenza del ’21".