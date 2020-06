Riecco Alessandro Di Battista, il grillino punta al congresso M5S. Beppe Grillo non ci sta

14 giugno 2020 a

Alessandro Di Battista torna sulla scena. La voce del M5S, interviene a "Mezz'ora in più" su RaiTre e rivela: "Ho fiducia in Giuseppe Conte, non tema mie picconate". Ma allo stesso tempo lancia l'assemblea costituente a Cinque Stelle e avverte: "Se vuole la guida del M5S partecipi al congresso. Con Conte alla guida il M5S al 30%? Non sto facendo un paragone, ma vorrei ricordare i sondaggi che facevano su Monti. Siamo diventando una sondaggiocrazia. Se Conte vuole guidare il M5S si deve iscrivere al M5S e al prossimo congresso, chiamiamolo così, deve farsi eleggere".

L'intervento in tv è destinato ad accendere un'aspra polemica perché le dichiarazioni non vanno a giù a Beppe Grillo. Se Dibba torna in scena ci pensa il comico-fondatore del MoVimento a tirargli giù il sipario. In un tweet risponde subito duramente all'esponente grillino: “Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto... ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film “Il giorno della marmotta”.