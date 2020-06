I revisionisti ora vogliono abbattere il mausoleo Graziani ad Affile. Furia del sindaco: "Giù le mani"

Gli ennesimi effetti del caso Floyd negli Usa

11 giugno 2020 a

a

a

Era inevitabile che, dopo la morte di George Floyd negli Usa e la polemica montante contro il razzismo, dopo che a farne le spese era stata la statua di Colombo negli Usa ed era stato messo al bando persino un capolavoro del cinema come "Via col Vento", i riflettori tornassero ad accendersi sul famigerato mausoleo di Affile, nel Lazio, dedicato al gerarca fascista Rodolfo Graziani. Sono in tanti, infatti, a chiedere sui social che quel monumento cambi intestazione.

Ma il sindaco di Affile, sentito dall'AdnKronos, non ci sta. «Ancora con questa storia? È dal 2011 che vanno avanti ’ste polemiche, ce l’hanno tutti con questo museo, e basta» si sfoga Ercole Viri.

Via libera dei giudici al finanziamento del monumento a Graziani

Contro il monumento in passato si era schierato pubblicamente perfino il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti con un post che invitava a dire «no al revisionismo di stampo fascista e alla memoria storica». «È uno spazio di 6 metri quadri dentro a un parco di un ettaro e mezzo donato al Comune - risponde il primo cittadino alternando fervore a noia - Non si abbatte niente, il museo deve piacere agli affilani. Io amministro loro, non i partigiani». Ma alla gente del piccolo comune in provincia di Roma piace o no? «Se mi hanno eletto per tre volte di seguito ci sarà un motivo - risponde pronto Viri - Io sono tranquillissimo e non abbatto un bel niente, andrei contro i principi morali e contro la volontà popolare. Graziani è un nostro concittadino pluridecorato, un eroe della Patria. Si sono impuntati perché hanno questa mentalità comunista. I comunisti sono così, devono abbattere il loro pregiudizio mentale».

Una storia che, effettivamente, è sempre costata parecchi pensieri al sindaco, condannato in appello lo scorso anno per apologia del fascismo. «Pietra dello scandalo», anche in quell’occasione, la realizzazione del museo. E sulle polemiche contro i «monumenti della vergogna» (Graziani ad Affile e Montanelli a Milano) che si sono sollevate sui social e che incitano al loro abbattimento, il sindaco dice: «Chi ha scritto che la statua di Graziani va rimossa è un imbecille - incalza - Non c’è alcuna statua, solo un museo dove non c’è alcun riferimento, figuriamoci una statua. Non c’è nemmeno scritto il nome di Rodolfo Graziani, solo una sua foto in abiti civili con tutti i concittadini a una festa, nemmeno con la divisa militare. Quello è un museo dove sono conservati i cimeli dei soldati, anche quello di mio nonno, i ricordi delle guerre di tutti gli affilani. Di Graziani non c’è nulla, ma una cosa che non c’è si può abbattere, facciano pure. Stiamo fuori dal mondo» conclude.