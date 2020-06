I peggiori d'Europa

Franco Bechis 10 giugno 2020 a

Ieri Eurostat che è l’Istat dell'Unione europea ha pubblicato i dati sul pil del continente e di ogni paese che lo compone nel primo trimestre 2020. Nonostante solo un mese - quello di marzo - fosse condizionato parzialmente dalla chiusura delle attività produttive la flessione trimestrale è stata pesante: -3,6% per l’area dell’euro e -5,3% per l’Italia rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Quello del governo di Giuseppe Conte è stato il peggiore risultato d’Europa a pari merito con la Francia. Ma se si guarda la caduta del Pil su base annua il dato dell’Italia è -5,4%, quello della Francia -5% e quello del terzo peggiore paese - la Slovacchia - è stato -3,8%. (altri 11 paesi erano invece in crescita). L’economia italiana dunque è stata la maglia nera di Europa...

