"Italia meglio degli altri contro il coronavirus". Le parole di Conte diventano una canzone

10 giugno 2020 a

Forse non tutti si ricordano cosa diceva il premier Giuseppe Conte all'inizio dell'emergenza coronavirus, quando in Italia non c'erano stati ancora più di 34mila morti. Sui social oggi c'è chi si diverte a prenderla a ridere, come questo chitarrista che improvvisa una canzone che come testo ha proprio le parole di Conte: "Potete tenere conto che l'Italia è il Paese che ha adottato misure cautelative all'avanguardia rispetto agli altri, ancora più incisive. Da questo punto di vista abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili e immaginabili".

Ecco il video pubblicato sul profilo Twitter "Populism Updates" con i virtuosismi del chitarrista.