Colao meravigliao. Così Giorgia Meloni ridicolizza il piano degli esperti

Il Piano Colao non convince proprio. Figurarsi “Colao meravigliao” come lo definisce Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia è stata ospite di Mario Giordano negli studi di “Fuori dal Coro” dove ha ridicolizzato il piano di rilancio dell’Italia stilato dal comitato di esperti guidato dal manager ex Vodafone.

Sulla riduzione del contante ci è andata giù pesante: “E’ una stupidaggine - ha detto la Meloni - E’ un favore fatto alle banche, un modo per favorire l’economia finanziaria a scapito di quella reale e non serve a combattere l’evasione fiscale. Non sono d’accordo neppure sulle tasse alle operazioni fatte col contante”.

Poi sollecitata da Giordano, la Meloni ha proseguito prendendo di mira Colao: “Tra tutti i punti del piano - ha detto la leader di Fratelli d’Italia - sono d’accordo solo sulla sospensione del decreto dignità. Noi ne abbiamo proposto l’abolizione tre mesi fa ma hanno bocciato la nostra proposta. Però, chissà, magari a Colao meravigliao andrà meglio…”.