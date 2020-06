Se l'assembramento è di sinistra va bene. L'ira di Maurizio Gasparri

07 giugno 2020 a

Due pesi e due misure. Nelle città italiane sono andate in scena le manifestazioni per George Floyd. E sardine & Co. sono scese in piazza provocando assembramenti ovunque. Ma nessuno dice nulla. Solo qualche giorno fa, invece, a scendere in piazza era stato il centrodestra e lì apriti cielo. Tutti a puntare il dito contro l'irresponsabilità ecc.

A denunciarlo è il senatore Maurizio Gasparri su Facebook: "Oggi assembramenti senza distanze causati dalla sinistra in tante città ma niente polemiche. Virus in fuga? Ma se le distanze non le rispetta il centrodestra si strepita. Ipocriti e faziosi anche su questi temi!"