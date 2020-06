Gli italiani vogliono Mario Draghi. E Giorgia Meloni sale ancora

05 giugno 2020 a

Mario Draghi è in cima alle preferenze degli italiani. Secondo il sondaggio Quorum/YouTrend per SkyTg24, l'ex presidente della Banca Centrale Europea raccoglie il 59,3% delle preferenze. Ma continua a conquistare spazio anche Giorgia Meloni che sale al 33,2% come dato personale e porta Fratelli d'Italia al 15%, facendo sentire il fiato sul collo al M5s al 15,5%.

Coronavirus: Monti, 'Draghi? nome eccellente per dirigere uno sforzo comune'

La Lega mantiene saldamente il ruolo di primo partito d'Italia col 26,2% delle preferenze, seguita a distanza dal Pd che si ferma al 21,6%.