"Conte vaffa" e "libertà, libertà", gli slogan del centrodestra in piazza

Pietro De Leo 02 giugno 2020 a

a

a

Tra un "vaffa" a Conte, "Libertà-libertà", "elezioni subito" si è snodato un piccolo corteo tra piazza del Popolo e largo dei Lombardi, dove i leader del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani rilasciano alcune dichiarazioni ai giornalisti. Non manca l'Inno di Mameli che i partecipanti intonano a squarciagola.

Giorgia Meloni abbatte Virginia Raggi. Così a Roma si può vincere

A far da cornice, uno scenografico tricolore che è il "segno distintivo" della manifestazione. "Non crediamo a un'Italia in cui qualcuno ha tutte le libertà e qualcun altro non viene preso in considerazione, come è accaduto a tutte le nostre proposte come opposizione", dice Giorgia Meloni in una diretta Facebook durante il corteo.