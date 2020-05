Niente scioglimento. Le sardine sono vive e corrono alle Regionali

L'annuncio in video-assemblea

Contrordine compagni: le sardine non si sciolgono più. A pochi giorni di distanza dall'annuncio del leader Mattia Santori circa la "pausa di riflessione" che il movimento, dilaniato da personalismi e faide interne, si sarebbe dovuto prendere, arriva il clamoroso dietrofront. A comunicarlo lo stesso Santori, nel corso di una video-assemblea di fronte a circa quattrocento militanti. Non solo niente scioglimento, ma addirittura un impegno in vista delle elezioni regionali: "A luglio e agosto verra' data priorita' alle regioni che andranno al voto", ha annunciato il leader, "come sette mesi fa saremo la risposta immunitaria della società civile"