Sorpresa c'è Ricciardi al Tg La7. Come è andato il secondo round con Enrico Mentana

Il secondo round tra Enrico Mentana e Riccardo Ricciardi è andato in onda al Tg La7, dove il deputato del Movimento 5 Stelle che ha creato in caos alla Camera è stato intervistato dal direttore del telegiornale. "In molti, io compreso e lei lo sa, hanno pensato 'questo è un duro e diretto attacco a Fontana", ha detto Mentana commentando l'intervento del grillino che ha dato la colpa dei morti per il coronavirus alla Sanità lombarda. E sull'ospedale alla Fiera di Milano il direttore corregge Ricciardi. Che però insiste: "Elencare queste cose (l'operato di Roberto Formigoni, la privatizzazione della sanità, le Rsa, il Covid hospital in Fiera eccetera, ndr) non significa fare un'attacco strumentale", ha detto durante l'intervista.

Secondo Dagospia dietro all'ospitata serale ci sarebbe il timore di una querela. D'altronde Mentana oggi ha usato toni durissimi per criticare il grillino che ha quasi scatenato in Aula la rissa tra Lega e il M5S. Il direttore del TgLa7 si è schierato con il Carroccio attaccando duramente Ricciardi. Su Facebook ha scritto: "A nome di tanti che non voterebbero mai Lega, né hanno mai votato per Berlusconi o Formigoni, vorrei dire all'onorevole Ricciardi che mai avevo ascoltato in un'aula parlamentare un intervento così squallido e vergognoso, che per colpire i suoi avversari identifica una regione martire con chi la amministra e bolla entrambi, arbitrariamente e con aperta soddisfazione, per il numero di morti. Se non fosse un eletto le direi che è un coglione, ma temo di essere querelato, dagli incolpevoli testicoli". Querela o no,