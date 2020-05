Giuseppe Conte come l'Istituto Luce. Ecco il giro fasullo al centro di Roma

Si mette la mascherina e comincia ad andare in giro per il centro di Roma tra bar, barbieri e ristoranti. E tutti lo salutano. Tutti vogliono offrirgli il caffè. Il premier Giuseppe Conte vola sulle ali di un nuovo Istituto Luce che sembra costruirgli attorno amore e consenso.

E allora via col barista che gli offre il caffè (perché lui non ha spiccioli in tasca) oppure il barbiere che vuole tagliargli i capelli ma lui (come ha già avuto modo di dichiarare) i capelli se li taglia da solo. Insomma nel video c'è tutto tranne la crisi economica dei commercianti, i ritardi dell'arrivo dei 600 euro e della cassa integrazione. Insomma sembrerebbe esserci tutto tranne la realtà...