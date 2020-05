Giuseppe Conte in campo con il Movimento 5 stelle? Il retroscena, quanto vogliono prendere

Giuseppe Conte in prima linea per la campagna elettorale del Movimento 5 stelle alle elezioni, questa è la previsione, della primavera 2022. L'avvocato del popolo non vuole riaprire lo studio legale e punta a restare premire, stavolta con la benedizione elettorale. A dirlo è un retroscena pubblicato dal Corriere della sera che elenca gli uomini della ripartenza grillina: Beppe Grillo, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista. Ovviamente se il governo non cade prima.

I segnali di cedimento della maggioranza sono evidenti e il crollo nei sondaggi dei 5Stelle è altrettanto marcato. Ma il Movimento "può tranquillamente puntare al 40%. Immagina una campagna elettorale con Conte, Di Maio, Di Battista, Fico, Taverna , Fraccaro e anche Grillo. Si vola", spiega una fonte grillina nel retroscena di Emanuele Buzzi.