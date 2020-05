Giorgia Meloni e Matteo Salvini uniti: per far ripartire il Paese compriamo italiano

Mai come in questo periodo è importante comprare italiano. Giorgia Meloni e Matteo Salvini nel giorno in cui tante attività provano a rialzare la testa dopo due mesi lockdown lanciano un messaggio al Paese che prova a riaprire.

"Oggi ripartono tantissimi artigiani, commercianti, partite IVA e imprenditori. Ripartono tra mille difficoltà, senza aver ricevuto aiuti concreti, vessati anche durante l’emergenza da tasse e burocrazia. Aiutiamoli a rialzarsi, perché senza di loro non potrà rialzarsi l’Italia: compriamo italiano!", dice la leader di Fratelli d'Italia, come riportato da 7Colli sito di Francesco Storace.

Il leader della Lega ha postato invece una foto delle fragole di Terracina, prelibato prodotto del Lazio. "Mai come in questo periodo è importante comprare e consumare italiano", twitta Salvini.

