La voce di Conte per riaprire... una birra. Lo spot Ceres che imita il premier

Le conferenze stampa del premier Giuseppe Conte hanno caratterizzato le serate degli italiani alle prese con l'emergenza coronavirus. Così familiari da mettersi sul divano con una birra in mano, come per una partita di calcio (ormai un lontano ricordo...). E così la marca di birra Ceres si è ispirata proprio agli "importanti aggiornamenti" del premier per la nuova campagna pubblicitaria "Usciremo per Gradi" ideata da BCube. "Finalmente fuori", il claim. Protagonista la voce, imitata, di Conte che lancia la nuova famiglia di bionde in tre spot da 15 secondi.