Si dimette il capo di gabinetto di Bonafede. Gasparri: "Se ne deve andare lui"

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia sceglie l'arma dell'ironia: "Bonafede non ha capito, si doveva dimettere lui non il suo capo di gabinetto". Fulvio Baldi ha infatti rassegnato le sue dimissioni, per motivi personali, dopo un colloquio proprio con il guardasigilli avvenuto ieri sera. La reggenza è stata affidata al capo dell’ufficio legislativo, Mauro Vitiello. Bonafede ha ringraziato Baldi per il lavoro portato avanti dal giugno 2018. "Ci deve essere stato un equivoco nelle comunicazioni - prosegue Maurizio Gasparri - Bonafede te ne devi andare tu". Intanto giovedì prossimo dalle 13 ci sarà l’audizione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in commissione parlamentare Antimafia.