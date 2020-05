Ristoranti all'aperto, il Tar annulla l'ordinanza della Regione Calabria e dà ragione al governo

Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso del governo e ha annullato "l'ordinanza del presidente della Regione Calabria" Jole Santelli del 29 aprile scorso, che disponeva il servizio ai tavoli, se all'aperto, per bar, ristoranti ed agriturismo. Questa mattina si è svolta l'udienza collegiale. La governatrice Santelli nei giorni scorsi si era rifiutata di ritirare il provvedimento che di fatto anticipava le misure del premier Giuseppe Conte sulla fase 2. Ad annunciare il ricorso contro l'ordinanza regionale era stato il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il quale aveva detto che questo "non è il momento dei protagonismi" e che le Regioni devono allinearsi di fatto all'ultimo dpcm di Conte.