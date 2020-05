La drammatica profezia di Salvini: "Conte metta subito i soldi, altrimenti..."

«Se non si vuole lo scontro sociale, l’unica possibilità è mettere soldi velocemente». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta sulla pagina Facebook dell’eurodeputata del Carroccio e candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi. Secondo Salvini, per dare soldi a fondo perduto occorre «emettere titoli di Stato garantiti dalla Bce». «Se non aiutiamo il settore produttivo, i redditi di sussistenza non li garantisce più nessuno», ha aggiunto.

«Ho chiesto ad alcuni esponenti della maggioranza perché non reintroducono i voucher per il turismo, il commercio e l’agricoltura, per permettere il lavoro a tempo per chi lo sta cercando. La risposta, drammatica, è stata "perché c’è il no della Cgil". Mi sembra che nella Costituzione ci sia un articolo nuovo che dice che siamo una Repubblica fondata sul lavoro e sul consenso, o sul dissenso della Cgil. O si reintroduce forme flessibili di lavoro, stracciando il codice degli appalti, alzando la soglia per quelli diretti e rinviando la Bolkestein, oppure campa cavallo» ha aggiunto ancora il leader della Lega.

«Noi abbiamo idee su dove reperire risorse. Ad esempio dal saldo e stralcio delle cartelle esattoriali che abbiamo approvato quando eravamo al governo lo Stato incassa 35 miliardi. Questo è un modo intelligente di liberare le imprese dal debito pregresso e per lo Stato di incassare». «La vicina Francia lunedì prossimo toglie le autocertificazioni a tutti quelli che escono - ha ricordato Salvini -, riapre buona parte del settore produttivo e commerciale e riapre addirittura una parte del settore scolastico ed ha già rinnovato e finanziato per tutto il 2020 la Cassa integrazione».