Conte-Italia viva, domani il vertice che può salvare (o terremotare) il governo

Tutto in 24 ore. E' sulla direttrice Conte-Renzi che si gioca il futuro del governo giallorosso. Domani, infatti, il premier incontrerà la delegazione renziana di governo, a partire dalle ministre Teresa Bellanova (Agricoltura) ed Elena Bonetti (Famiglia) per fare il punto su tutte le questioni che hanno diviso la maggioranza negli ultimi giorni. In particolare, svelano fonti di Italia viva, si parlerà della posizione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, della regolarizzazione dei lavoratori immigrati e del "piano choc" per sostenere la ripartenza economica.

«Il fatto che Conte abbia espresso pubblicamente apprezzamento per Italia Viva e abbia annunciato di anticipare alcune aperture, come chiesto da tempo da Renzi», è visto come un fatto positivo da Italia viva. «Sembra che abbiano capito che senza di noi non c’è maggioranza, specie al Senato. Meglio tardi che mai» spiegano i maggiorenti renziani. La tensione resta. Per abbassarla (o portarla alle estreme conseguenze) è ormai questione di ore.