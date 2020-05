Zaia vola, ora spaventa Conte e Salvini

Il governo Conte regge, anche se uno dei suoi azionisti, Matteo Renzi, ha ricominciato ad attaccare. Un modo per evitare di restare schiacciato tra Pd e M5S, tentando di colonizzare il campo alla destra dei Democratici (anche se i consensi di Italia viva non sembrano crescere). Ma a cambiare lo scenario è l'avanzata inarrestabile di Luca Zaia. Senza strepitare, il governatore del Veneto sta conquistando consensi, tanto che l'ultimo sondaggio pubblicato da "Repubblica" pochi giorni fa gli attribuisce il secondo posto per fiducia degli italiani con un solido 50 per cento (al numero uno c'è ancora il premier Giuseppe Conte con il 63). Un consenso, quello dell'ex ministro dell'Agricoltura, che ridimensiona il capo del suo stesso partito: Matteo Salvini è in discesa libera (al 37% di fiducia), la Lega, pur sempre prima, deve accontentarsi del 25,4 per cento (perde dieci punti rispetto alle ultime elezioni). Dunque Zaia spaventa maggioranza e opposizione? È presto per dirlo, tuttavia un'indicazione è chiara: il modo di affrontare l'emergenza del presidente del Veneto è stato vincente. Come anche, e forse soprattutto, la sua comunicazione: zero polemiche, niente contrasti, nessuno strappo istituzionale ma attenzione al confronto e al compromesso. Fare e non parlare. Un "pragmatismo gentile" che, c'è da augurarselo, contagi presto l'intero mondo della politica italiana.