Nemmeno un euro ma almeno le scuse del premier. Giuseppe Conte il primo maggio in occasione della Festa dei Lavoratori interviene su Facebook e si rivolge a chi ancora non ha ricevuto un aiuto economico dallo Stato da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus.

"Lo Stato, così come tutti i lavoratori, non ha mai trovato di fronte a sé una minaccia sanitaria ed economica come questa. Negli ultimi 50 giorni abbiamo dovuto mettere in campo uno sforzo economico pari a quello di intere manovre di bilancio realizzate nell’arco di 2 o 3 anni. Tanti hanno ricevuto un sostegno, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni: ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del Governo, e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto".

Il premier ha anche annunciato un nuovo provvedimento "con aiuti e misure per la ripartenza economica che saranno più pesanti, più rapidi, più diretti".