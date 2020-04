La Fase 2 è alle porte. E il trasporto pubblico sarà al centro delle nuove norme per il contenimento del contagio. Nella bozza di lavoro del Ministero dei Trasporti si legge che "è auspicabile attuare ogni misura per ridurre i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo, particolarmente nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione, con l’obiettivo di cambiare il concetto di ora di punta nella mobilità cittadina".

Tutto questo sarà possibile solo se si metterà mano agli orari di lavoro: "L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini - si legge nella bozza del Ministero - Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo". Infine l'importanza della comunicazione ai passeggeri in transito: "Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le essenziali regole comportamentali nell’utilizzo dei mezzi di trasporto".

Per approfondire leggi anche: Fase 2, tutti nella propria regione

Misure di carattere generale

Si richiama anche il rispetto delle seguenti disposizioni:

• I responsabili del servizio di trasporto devono prevedere sistemi informativi e divulgativi sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);

• La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).

• Ove possibile, devono essere installati dispenser di soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.

• Nei limiti del possibile è necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Nei casi eccezionali in cui non fosse possibile il rispetto della predetta distanza, i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (es. mascherine).

• Nei luoghi di lavoro e per tutti i dipendenti delle varie modalità di trasporto, laddove non sia sempre possibile mantenere adeguate distanze tra i lavoratori, vanno sempre utilizzati i dispositivi di protezione individuale.

• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Tale regola può essere disattesa per il personale viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) i quali operano da soli in cabina.

• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio, per motivi di sicurezza sanitaria.

• Eventuale applicazione di leve tariffarie per distribuire la domanda.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

Si consigliano ai fruitori dei sistemi di trasporto pubblico, le seguenti norme generali:

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, congiuntivite)

• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app

• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza

• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti

• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

• Usare, preferibilmente, una protezione del naso e della bocca (mascherina), anche di stoffa