Mafiosi fuori dal carcere con la scusa del coronavirus. Matteo Salvini è una furia

«Ne stanno combinando di tutti i colori nel nome del virus, ma questa è una vergogna nazionale, Francesco Bonura, capomafia di Palermo, condannato a 23 anni, uomo di Porovenzano al 41bis, è uscito perché rischiava di ammalarsi. sono incazzato nero».

Così Matteo Salvini, in un video su Facebook, denuncia la misura adottata nei confronti del mafioso. «Ora è ai domiciliari, in casa con la moglie», accusa Salvini. «Rischiano di tornare a casa personcine come Nitto Santapaola, Pippo Calò, Leoluca Bagarella», aggiunge.